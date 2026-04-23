Nieuwe trailer voor 007 First Light

Op 27 mei verschijnt 007 First Light, behalve voor de Switch 2 dan, die komt later deze zomer. In de tussentijd genieten we dan ook maar van bijvoorbeeld de theme song van Lana del Rey, of zoals nu weer een nieuwe trailer van IO Interactive! In de gloednieuwe beelden worden de vuistregels voor spionage uiteengezet. Om te slagen in het 00-programma moet James Bond drie regels begrijpen die hem de best mogelijke overlevingskansen geven. Dat zijn: 1. Ga op in de menigte. 2. Wees altijd voorbereid. 3. Wees klaar om te improviseren.

007 First Light is een op zichzelf staande herinterpretatie van de oorsprong van James Bond. Je volgt de jonge jaren van James Bond in een tijd waar hij zijn double 0-status nog moet verdienen en nog maar een newbie is bij MI6. Vorig jaar op gamescom konden wij al wat uitgebreider kijken naar de game. Zo kregen we een preview van de gameplay en hadden we interviews met de designers. Deze artikelen kun je hier terugvinden.

Kijk jij uit naar de Switch 2-release van 007 First Light?