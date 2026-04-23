Nieuwe overzichtstrailer voor Yoshi and the Mysterious Book

Doe alvast wat extra onderzoek naar Yoshi and the Mysterious Book met de nieuwe overzichtstrailer die zojuist via de Nintendo Today!-app werd gedeeld. In de zes minuten durende video krijgen we een nog betere indruk van deze nieuwe Yoshi-game die op 21 mei uitkomt. Wellicht heb je gisteren al onze preview gelezen, dan weet je inmiddels dat Yoshi and the Mysterious Book geen klassieke platformer gaat worden, maar een titel waar jij met de Yoshi’s op ontdekkingsreis gaat. Het is jullie taak om het mysterieuze boek, Graaf Goedboeck, goed te onderzoeken. Want het boek zit namelijk vol met vreemde beestjes. Duik in de bladzijden van het boek om ze allemaal te onderzoeken!

De trailer geeft je een indruk van Yoshi’s vaardigheden in de game. Zo zien we hem dingen opslokken, eieren gooien, met een floddersprong over grote gaten springen en een stampsprong uitvoeren. Maar ook zijn staart-zwaai-truc om beestjes op zijn rug mee te nemen. Je hebt ze allemaal nodig voor je onderzoek. Ook leert de trailer je hoe de beestjes die je onderzoekt je juist weer nieuwe mogelijkheden geeft. Zo val je van de ene ontdekking in de andere misschien nog wel grotere ontdekking. Uiteraard wordt alles in het boek bijgehouden. Zo zie je precies of je alle weetjes over een beestje hebt gevonden. Elk beestje dat je ontdekt heeft een naam nodig, kies er zelf één of laat Graaf Goedboeck kiezen. Speel je een weg door verschillende levels en maak zo steeds meer hoofdstukken beschikbaar. Allemaal op verschillende locaties. Aan het eind van de trailer vang je ook nog een glimp op van Bowser Jr. en Kamek.

Hieronder vind je zowel de Nederlandstalige als Engelse overzichtstrailer. Veel kijkplezier!

Nederlandse trailer

Engelse trailer