Aureole: Wings of Hope komt naar de Nintendo Switch

Uitgever JanduSoft en ontwikkelaar Team Stargazers hebben aangekondigd dat Aureole: Wings of Hope naar de Switch komt. De game, een high-speed precision platformer, was een tijd geleden al aangekondigd voor steam, maar blijkt nu ook naar de Switch te komen. Hij verschijnt daar wel iets later: waar de Steam versie gepland staat voor 15 mei zullen we op de Switch er vanaf 22 mei mee aan de slag kunnen. Iedereen die benieuwd is naar de game kan hieronder in ieder geval alvast een trailer bekijken.

Aureole: Wings of Hope is een snelle platformer waarbij timing alles is. De game geeft aan geinspireerd te zijn door andere klassiekers in het ‘high-speed precision’ genre, zoals Sonic the Hedgehog, Celeste en Super Meat Boy. In de game volg je het verhaal van twee engelen, Ramila en Ryleth, die hun huis proberen terug te krijgen nadat de Demon King deze heeft over genomen. Of, nouja, je volgt vooral hun halo. In plaats van deze personages zelf bestuur je een mytische halo, welke je niet op een traditionele manier bestuurt. In plaats daarvan ‘schiet’ je het een kant op om zo hun beweging te bepalen. Dat zorgt natuurlijk voor unieke platformer-achtige uitdagingen en het is aan jou om dit onder de knie te krijgen in verschillende omgevingen, zwaartekrachtpunten en momentum.