Marvelous USA zegt nee tegen game key-cartridges

Eén van de meest controversiële aspecten van de aankomende Switch 2 is misschien wel de keuze voor game key-cartridges. Koop je de game fysiek, dan krijg je inderdaad een cartridge, maar op die cartridge staat alleen een download key. Dit lijkt de toekomst te zijn voor Switch-games, en lang niet iedereen is daar even blij mee.

Waar veel publishers meegaan met deze trend, zijn er enkele die ervoor kiezen om dit juist niet te doen. Zo liet uitgever Marvelous USA op BlueSky onlangs weten hun games volledig op de cartridges van hun fysieke releases te zetten. In ieder geval krijgen Rune Factory: Guardians of Azuma, Story of Seasons: Grand Bazaar en Daemon X Machina: Titanic Scion elk een volledige fysieke release. Geen downloads nodig.

We've seen some confusion about our upcoming #NintendoSwitch2 releases. Our physical editions for Rune Factory, STORY OF SEASONS, and Daemon X Machina in the West will feature the full game on the cartridge. Hope that helps clear things up. 👍 — Marvelous USA (@marveloususa.bsky.social) 24 april 2025 om 20:50

Helaas gaan sommige uitgevers juist de andere kant op. Met de komst van deze game key-cartridges zou je hopen dat dit het einde van code-in-a-box-releases betekent. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Recentelijk bleek bijvoorbeeld dat de fysieke release van Split Fiction een code-in-a-box gaat zijn. Hoewel het verschil tussen beide klein lijkt, is het grote voordeel van de game keys dat je games niet aan één console zijn gebonden. Je kunt dus eenvoudig je game uitlenen of doorverkopen. Bij code-in-a-box gaat die vlieger helaas niet op. Als het onderstaande bericht inderdaad klopt, is Split Fiction de eerste Switch 2-titel die deze weg inslaat. Al zullen er ongetwijfeld meer volgen.