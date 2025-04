Er worden phishing mails verstuurd in Japan naar aanleiding van de Switch 2 loterij verkoop

De Switch 2 is erg populair in Japan. Inwoners van Japan kunnen kans maken om de Switch 2 te pre-orderen via een speciale Switch 2 loterij. Nintendo laat rond deze periode nu via E-mails weten wie er allemaal kans maken op de felbegeerde Switch 2 te pre-orderen. Helaas zijn er ook mensen die misbruik maken van deze actie. Zij doen zich voor als Nintendo middels phishing mails. In deze mails vertellen de scammers aan de deelnemers van de Switch 2 loterij dat zij de gelukkige winnaars zijn en vragen om hun credit card gegevens door te sturen. Nintendo heeft nu op X aangegeven dat zij de winnaars later vandaag bekendmaken. Inmiddels weten we dat Masahiro Sakurai één van de gelukkigen is. Lees hieronder nog de vertaalde reactie van Nintendo.

“We have confirmed the existence of a phishing email purporting to be the result of the Nintendo Switch 2 lottery sale on the My Nintendo Store. The lottery results are due to be emailed today, but have not yet been sent. Please note that those received to date have not been sent by us.”