Cato: Buttered Cat krijgt begin mei een Switch-versie

Cato: Buttered Cat is een game die geïnspireerd is door de bekende paradox meme: katten landen altijd op hun pootjes, terwijl een toast met boter altijd met de boter op de grond valt. Dus wat nou als je een stuk toast met de boter naar boven op de kat zijn rug plakt? De schattige platformer die daaruit ontstond verscheen afgelopen jaar op steam, waar het erg positief ontvangen is. Of dat ook zo zal zijn op de Switch kunnen we binnenkort ervaren, want Playism en Team Woll hebben aangekondigd dat de game binnenkort naar de Switch komt. De release staat gepland op 1 mei. De trailer kun je hieronder bekijken.

Cato: Buttered Cat draait op twee hoofd personages: ‘Kat’ en ‘Toast met boter’ Je zult hun interactie moeten gebruiken om de verschillende puzzels elk level op te lossen. En dat zijn er veel, de volledige game bevat 140 main levels en 60 side levels. En dan zijn de verborgen levels, boss battles en mini-games nog niet eens meegerekend! Bestuur Kat die alle kanten op kan rennen, kan klimmen en zelfs door pijpen kan kruipen. (katten zijn vloeibaar, weet je nog). Als kat zul je daarnaast ook Toast moeten begeleiden, die eerder beweegt als een projectiel. Hierdoor kan hij hoger en verder springen, maar de lol begint pas wanneer de wee combineren. Hierdoor krijg je namelijk de paradox, waardoor je beide naar nieuwe, eerder onbereikbare plaatsen kunt begeleiden.