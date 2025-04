Sakurai wint de Switch 2 loterij in Japan

Als je de Switch 2 pre-ordered in Japan via de My Nintendo Store doe je mee aan een grote loterij om kans te maken om hem definitief te pre orderen. Nintendo laat nu aan iedereen die heeft meegedaan aan deze loterij weten of ze hem kunnen pre orderen of niet. Eén van de gelukkigen is onze eigen Masahiro Sakurai, de man die voornamelijk bekend staat als de regisseur van de Super Smash Bros-games. Sakurai heeft op X bekendgemaakt dat hij de Switch 2 heeft bemachtigd. De post is hieronder te bekijken:

Sakurai heeft de duurdere Switch 2 besteld die meerdere talen ondersteund. In Japen worden er namelijk twee versies van de Switch 2 verkocht. Een versie die alleen de Japanse taal ondersteund voor 49,980 yen en een duurdere versie die meerdere talen ondersteund voor 69,980 yen. Doordat de meertalige Switch 2 in Japan minder populair is waren Sakurai’s kansen iets groter. Ondanks dat Sakurai de regisseur is van Kirby Airriders, één van de grotere Switch 2-games die dit jaar verschijnt moest ook Sakurai zelf een Switch 2 kopen. Gelukkig is het hem nu in ieder geval gelukt om er één te bemachtigen.

Ben jij ook hyped voor de Switch 2 en heb jij er al één besteld? Laat het weten in de reacties!