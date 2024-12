Animal Crossing verslaat Pokémon Red

Het is misschien moeilijk te geloven, maar Animal Crossing: New Horizons heeft Pokémon Red/Green in Japan verslagen qua aantal verkopen.

Dik verdiend

Je zult nu misschien denken dat het oneerlijk is, omdat Animal Crossing: New Horizons kan meeliften op het digitale tijdperk. Dat is echter niet het geval. Er is door Famitsu, het bekende Japanse tijdschrift, gekeken naar fysieke verkopen. Daaruit is gebleken dat Pokémon Red/Green een verkoop heeft behaald van 7,93 miljoen en de laatste Animal Crossing-game de 8 miljoen heeft aangetikt. Een bijzonder mooie prestatie voor deze Switch-titel, helemaal vanwege het feit dat de digitale verkopen niet eens zijn meegenomen.

Als belangrijke reden voor het succes wordt de coronapandemie genoemd. In die periode explodeerde de verkopen van deze game. Japan zat aan de buis gekluisterd om weg te dromen in de wereld van Isabelle en K.K. Slider. Na meer dan 25 jaar is het echter gelukt om Pokémon Red/Green van de troon te stoten en daarmee meteen een nieuw fysiek verkooprecord te vestigen. Het doorbreken van de grens van 8 miljoen is nog niet eerder gebeurd. Uiteraard wel als de digitale verkopen worden meegenomen.

Heb jij ooit de eerste Pokémon-games gespeeld? Ben jij blij dat Animal Crossing: New Horizons het record heeft verbroken?