Kickstarter-game Chronomon krijgt Nintendo Switch release

Na een succesvolle crowdfunding via het bekende platform Kickstarter lijkt het te lukken om Chronomon ook naar de Nintendo Switch te laten komen. Dat heeft ontwikkelaar Stone Golem Studios bekendgemaakt. Gestreefd wordt naar een release ergens in het tweede kwartaal van 2025.

Chronomon is een combinatie van een monstertemmende RPG en een boerderij simulatie game met retro pixelart-graphics. Pokemon meets Stardew Valley zeg maar. Het speelt zich af in het jaar 2417, zo’n 400 jaar na een meteoriet apocalyps. Het is aan jou om samen met je hulpjes de Chronomons de wereld weer bewoonbaar te maken. Uiteraard is er van alles te doen, waaronder het pakken en temmen van monsters, heropbouwen van de wereld, vechten, contact leggen met bewoners en het laten groeien van je boerderij. De game zal op verschillende platforms te spelen zijn. Een overzicht van de game is te vinden op de officiële website.

Ben je benieuwd geworden naar Chronomon? Bekijk dan de trailer hieronder.