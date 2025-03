Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen aangekondigd voor Nintendo Switch

Game Studio heeft vandaag Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen aangekondigd. De game komt dit voorjaar uit voor de Nintendo Switch.

Deze horror-puzzelgame is een nieuw deel in de Ao Oni-serie. Het vorige deel verscheen vorig jaar op de Switch en werd goed ontvangen door fans van het genre. Spelers volgen Hiroshi, Takeshi, Mika en Takuro, die een verlaten badhuis verkennen voor hun online show. Er gaan geruchten dat het spookt, en al snel komen ze oog in oog te staan met mysterieuze figuren en angstaanjagende wezens. Lukt het hen om te ontsnappen? De game bevat nieuwe functies zoals gesprekken met personages, samenwerking met vrienden en een chatoptie. Er zijn ook nieuwe blauwe demonen en zelfs een monster dat lijkt op een hond. Met de High Speed Mode kun je de game versnellen tot 16x snelheid. Daarnaast is er een online ranking waarin spelers elkaar kunnen uitdagen.

Ga jij Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen spelen? Laat het weten in de reacties en bekijk de teaser hier.