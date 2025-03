Illvelo Swamp Happy Together aangekondigd voor Nintendo Switch

Mebius en RS34 hebben vandaag Illvelo Swamp Happy Together aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game komt in de tweede helft van 2024 uit in Japan.

Dit is een nieuwe versie van Illvelo Swamp (Illmatic Envelop Swamp), een shoot ‘em up-game van RS34. De game krijgt verschillende verbeteringen en aanpassingen. De moeilijkheidsgraad en het puntensysteem zijn aangepast, zodat de game makkelijker te spelen is. Het spel is nu verdeeld in levels, van makkelijk tot erg moeilijk. Het schip van de speler heeft een nieuw systeem met vier verschillende aanvalstypes. Hierdoor kun je op verschillende manieren vijanden verslaan. Daarnaast is er voor het eerst een verhaalmodus waarin spelers meer leren over Illvelo Swamp door middel van nieuwe dialogen en gameplay. Dit zorgt voor extra diepgang en maakt het spel nog leuker om te spelen.

Ben jij benieuwd naar Illvelo Swamp Happy Together? Laat het weten in de reacties en bekijk de eerste trailer hieronder.