Apidya’ Special krijgt releasedatum en nieuwe trailer

De wat oudere gamers kennen wellicht de legendarische shoot ’em up Apidya uit 1992 nog wel. Destijds verscheen deze titel op de Amiga maar binnenkort is de game opnieuw te beleven. Met de vorig jaar aangekondigde Apidya’ Special zal de klassieker namelijk terugkeren. De game is een authentieke 24-bit pixel-remake en kent uitsluitend handgemaakte pixels. Verwacht dus geen upgrades met bijvoorbeeld AI of nieuwe modellen. De game zal dan ook volop nostalgie met zich meebrengen.

NIN Games heeft vandaag laten weten wanneer Apidya’ Special zal verschijnen, en dat is op 25 augustus dit jaar. Tegelijkertijd is er ook een gloednieuwe trailer van de game vrijgegeven welke je hieronder kunt bewonderen. Ben jij inmiddels al enthousiast geworden? Laat het ons hieronder weten.