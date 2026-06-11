Dog Man: Bark in Action aangekondigd voor de Switch

Vandaag is Dog Man: Bark in Action aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game is een actievolle 2D-avonturenplatformgame gebaseerd op de geliefde stripboekenreeks van Dav Pilkey. De game, uitgegeven door Mindscape en ontwikkeld door Floor 84 Studio, moet vol humor en actie zitten en brengt hiermee de stripboeken tot leven.

In deze game wordt de stad bedreigd door Dr. Scum. Hij heeft overal in de stad ‘Hypno Screens’ geplaatst waarmee hij nietsvermoedende burgers kan besturen. Het is aan Dog Man en zijn Supa Buddies om het tegen hem en zijn handlangers op te nemen, de stad te redden en vrienden in nood te helpen. De eerste trailer van Dog Man: Bark in Action kun je hieronder bewonderen.