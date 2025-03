Apple Knight 2 komt volgende week uit op de Switch

Apple Knight krijgt een vervolg! Sterker nog, we krijgen dat vervolg al over een paar dagen. Apple Knight 2 komt volgens een online listing uit op 13 maart. Net als de originele Apple Knight wordt ook dit deel dus vlak voor zijn releasedatum pas aangekondigd. De game is vanaf vandaag te pre-orderen in de Nintendo eShop. Apple Knight 2 gaat € 7,99 kosten.

Net als het eerste deel, dat zo’n 3,5 jaar eerder uitkwam op de Nintendo Switch, gaat het ook in Apple Knight 2 weer om platforming en knokken. Ontwikkelaar Limitless belooft een scala aan customization-opties en uitdagende levels. Dankzij de diverse wapens en gear kunnen spelers hun personage helemaal aanpassen aan hun eigen speelstijl. De AI van je tegenstanders is zodanig dat ze reageren op jouw aanvallen. Tegelijkertijd houdt deze je vijanden roekeloos genoeg dat ze best slachtoffer kunnen worden van een goed geplaatste boobytrap.

Uiteraard hebben we een trailer voor Apple Knight 2 om met je te delen, die alvast een staaltje gameplay laat zien: