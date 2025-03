Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Net zoals elke week verschijnen er ook in de tweede week van maart weer nieuwe games in de eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel: Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 maar liefst 5.9 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel: Eggconsole Super Zenon Gamma 5 PC-8801mkIISR, maar 39 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – 5.9GB

Endless Deaths – 3.9GB

Trap Yuri Garden – 2.4GB

KinnikuNeko: Super Muscle Cat – 2.3GB

Korean Drone Flying Tour Ganghwa-do – 2.2GB

Escape Site 13 – 2.0GB

Mini Football Cup – 2.0GB

The Phantom – 1.8GB

Content Warning: Scary Filming – 1.6GB

Expelled – 1.4GB

Fate: Reawakened – 1.3GB

Moorhuhn Kart 4 – 1.3GB

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? – Fullland of Water and Light – 1.2GB

Beast: Bio Exo Arena Suit Team – 1.1GB

Cashier Simulator – 1.0GB

Witchroid Vania: A Magical Girl’s Fantastical Adventures – 894MB

Alehouse Tavern Simulator – 877MB

Forest Ranger Life Simulator – 790MB

One Btn Bosses – 748MB

JustAxe – 700MB

K-pop Idols Dating: Anime Love for B.SeveT – 688MB

K-pop Idols Dating: Anime Love for PinkOrbil T. – 688MB

Wine Factory Simulator – 551MB

3D Don’t Die Mr. Robot – 545MB

Ringo’s Roundup – 513MB

Sakura Haven – 446MB

Public Transport Simulator 2 – 409MB

Centum – 362MB

Dark Receipt – 253MB

Quiz 50 Ways to Read the Kanji – 199MB

Lost Oasis – 196MB

Hike Haven – 190MB

Hyper Mirror Run – 133MB

Eggconsole Super Zenon Gamma 5 PC-8801mkIISR – 39MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!