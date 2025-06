Arc System Works showcase aangekondigd voor 27 juni

Arc System Workd, bekend van spellen als Guilty Gear, Double Dragon-titels maar ook Dave the Diver, heeft een nieuwe Arc System Works Showcase aangekondigd. Deze showcase zal plaatsvinden om 15:00 uur Europese tijd en is te bekijken via onderstaande livestream video.



Volgens Arc System Works kunnen fans uitkijken naar de laatste informatie van hun games die in de maak zijn, alsmede naar de aankondiging van nieuwe titels. Een van de nieuwe titels die moet worden onthuld is de nieuwe game van Ishiwatari Taisuke, bekend van de Guilty Gear-serie. Wanneer er nieuwe titels voor de Switch en/of Switch 2 worden aangekondigd, houden we jullie daar natuurlijk van op de hoogte.