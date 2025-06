Ontdek het eerste nieuwe level in Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 werd eerder dit jaar aangekondigd voor zowel de Nintendo Switch als de Nintendo Switch 2. Vanaf 11 juli dit jaar kunnen we met de game aan de slag. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 is een remake van THPS 3 en THPS 4. Deze games worden in een bundel uitgebracht en worden volledig opgepoetst, met additie van nieuwe materiaal waaronder nieuwe skaters, pittigere trucs, nieuwe muziek én voor het eerst in tien jaar gloednieuwe parken!

En over die nieuwe parken gesproken, Activision laat ons met een nieuwe video kennismaken met het eerste nieuwe level: Pinball Park. In onderstaande trailer zie je wat dit level allemaal te bieden heeft. Er zullen later nog meerdere nieuwe levels volgen, Pinball Park is de eerste van deze serie nieuwe parken. Nieuw is overigens ook cross-platform online multiplayer alsmede een uitgebreidere Create-a-Park-modus.