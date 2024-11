Artbook Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective verschijnt in de zomer van 2025

In samenwerking met bekende uitgever van guides en artbooks Piggyback brengt Nintendo in de zomer van 2025 het artbook Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective uit. Na eerdere samenwerkingen voor de guides van Zelda: Breath of the Wild and Zelda: Tears of the Kingdom volgt er nu dus het artbook Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective.

Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective bevat talloze concept tekeningen, schetsen en een selectie illustraties van de eerste drie games uit de Metroid Prime-serie. Dan hebben we het over Metroid Prime, Metroid Prime 2: Echoes, Metroid Prime 3: Corruption en Metroid Prime Remastered. Het gaat dus om meer dan 20 jaar geschiedenis aan ontwikkeling en artwork. Maar er is meer, ook zal er exclusief commentaar van Nintendo-producer Kensuke Tanabe en ontwikkelaar Retro Studios te vinden zijn. Het verzamelboek betreft een hardcover exemplaar van 212 pagina’s. Dat klinkt als een must-have voor fans van deze serie.

Piggyback meldt op hun site dat Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective €44,99 zal gaan kosten. Uiteraard houden wij je op de hoogte als er meer bekend is over pre-orders en een precieze releasedatum.

2025 belooft dus een mooi jaar te worden voor de Metroid Prime-serie, met ook de komst van Metroid 4 Beyond voor de Nintendo Switch.

Kijk jij uit naar dit artbook? Laat het ons weten in de reacties!