Donkey Kong Land 2 nu beschikbaar voor Nintendo Switch Online-leden

Een paar dagen geleden werd het Game Boy-spel Donkey Kong Land toegevoegd aan de Game Boy-app op Nintendo’s hybride console. Zoals je misschien weet kunnen alleen Nintendo Switch Online-leden aan de slag met deze titel. Echter is het vervolg, Donkey Kong Land 2, vandaag ook aan de dienst toegevoegd en daar zullen fans vast heel blij mee zijn. De 2de game in de Donkey Kong Land-reeks is wederom een platformspel, die trouwens in 1996 te spelen was op, hoe kan het ook anders, de Game Boy.

Vorige week was het nog speculeren of andere Donkey Kong Land-spellen ook naar NSO zou komen. Hoewel er geen garantie is dat Donkey Kong Land 3 ook naar de Game Boy-app zal komen, klinkt dat wel redelijk logisch. Mocht het derde deel van Donkey Kong Land evenals naar Nintendo Switch Online komen, dan zullen we dat jullie uiteraard op deze website laten weten!