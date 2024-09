Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian aangekondigd

De Atelier-reeks loopt al vele jaren en ook de Nintendo Switch heeft al meerdere delen ontvangen. Recent werd nog Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land aangekondigd voor volgend jaar. Alsof dat nog niet genoeg Atelier is, is er zojuist een gloednieuwe Atelier-game onthuld. Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian zal net als Atelier Yumia in 2025 verschijnen. Een eerste teaser kan je hieronder bekijken.

Deze nieuwe Atelier-game zal zich afspelen in de wereld van Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator. Ook zal het de game geheel offline zijn. Veel meer informatie dan dat het verder bouwt op Atelier-serie en evolueert is er niet. Het zal wachten worden op meer informatie.

