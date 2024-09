Zo kun je langer in Swordfighter form blijven in Echoes of Wisdom

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom speel je over het algemeen als Zelda, maar er is ook een mogelijkheid om tijdelijk de krachten van Link te gebruiken in de Swordfighter form. Dit kun je echter maar tijdelijk gebruiken, doordat de energie opraakt. Wanneer je energiebalk leeg is zul je deze moeten bijvullen door in de Still World het op te rapen of door het verslaan van Dark Monsters (zeker in de endgame zijn er geen Dark Monsters in de normale wereld meer). Er zijn echter manieren om langer een zwaardvechter te blijven.

Upgrade je energy bij Lueburry

Nadat je de allereerste rift hebt gesloten kom je uit bij Lueburry. Deze bijzondere wetenschapper is bevriend met Link en kan het Link’s zwaard upgraden. Hiervoor heb je Might Crystals nodig. Deze kun je overal in de wereld vinden, en krijg je bij het sluiten van rifts en bij bepaalde uitdagingen. Niet alleen kun je de kracht van ieder wapen verbeteren, je kunt ook je energie verhogen. Dit tot maximaal level 4 voor de energie en drie voor de wapens. Het upgraden van energy kost de eerste keer 5 Mighty Crystals. De tweede keer 10, de laatste upgrade is 20.

Hoewel ik niet getimed heb hoe lang de basistijd op level 1 was, wordt de balk significant langer door de upgrades. Zodat de basistijd oploopt tot 40 seconden.

Slumber Dojo Rewards

In Kakariko Village vind je aan de linkerkant de Slumber Dojo. Hier kun je gratis verschillende uitdagingen doorlopen. Iedere uitdaging geeft een beloning met eens in de zo veel tijd een bijzondere beloning zoals een Heart Piece of een Mastery Scroll. In totaal kun je drie Mastery scrolls krijgen en ieder verlengt de tijd van hoe lang je je form kunt gebruiken. Het mooie eraan is dat de effecten elkaar aanvullen. Onderstaand heb ik een lijst gemaakt met wat het effect wat ieder item heeft en wat de mogelijke combinaties doen.