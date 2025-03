Atelier Yumia krijgt een demo + nieuwe trailer

Afgelopen jaar is Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land aangekondigd, een nieuwe deel van deze langslopende JRPG serie. De game verschijnt volgende week, 21 maart, maar voor wie van te voren even wil weten wat deze game in petto heeft zal er maandag een demo beschikbaar worden. Koei Tecmo en Gust hebben namelijk laten weten dat er vanaf 17 maart een demo online zal staan, waarin je de prologue en een begin van de main quest kan spelen. Hiermee proberen ze een goed beeld te geven van wat de game allemaal te bieden heeft, zoals het vinden van ingrediënten, synthesis, het bouwen van een base, en natuurlijk de gevechten. Mocht je daarna besluiten de game te kopen zal je voortgang meekomen naar de volledige game.

Naast de bekendmaking van de demo heeft Koei Tecmo ook een nieuwe trailer online gezet. Deze nieuwe gameplay trailer is 5 minuten lang, en laat een bult nieuwe content zien. De trailer kun je hieronder bekijken.

Het verhaal van Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land speelt zich af in een land waar Alchemie taboe is. Het wordt gezien als iets slechts, en het leren hiervan is verboden. Jij volgt het verhaal van Yumia Liessfeldt, een jonge alchemist die haar moeder op jonge leeftijd al is verloren. Je gaat op reis naar het continent van de Aladissian Empire, ooit een machtig rijk dat bloeide op de krachten van de alchemie, maar nu een verlaten woestenij.

Je reis heeft verschillende doelen. Allereerst wil Yumia zelf meer over alchemie leren, over hoe dit gebruikt is en hoe het uiteindelijk de val van dit enorm grote rijk teweeg heeft gebracht. Daarnaast is Yumia opzoek naar haar eigen verleden en dat van haar moeder. Wat waren de intenties van haar moeder en waarom deed ze zo haar best haar identiteit als alchemist te verbergen? Yumia zal dit verder niet alleen kunnen: nadat ze kennis heeft gemaakt met het Aladiss Research team zal ze een groep excentrieke personages ontmoeten die met haar mee reizen.