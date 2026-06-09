Atelier Yumia heeft een een upgrade gekregen met een Switch 2 Edition

Begin vorig jaar verscheen Atelier Yumia voor onder andere de Switch. Nu is de game ook verkrijgbaar voor de Switch 2. De originele game kun je upgraden voor € 9,99, al is dat nu tijdelijk afgepreisd tot € 5,70. Ook de als je de game zou kopen (Switch of Switch 2) kun je nu tijdelijk 43% korting krijgen.

Deze nieuwe versie op de Switch 2 is niet erg anders dan die op de Switch. Wel is de resolutie hoger, heb je een betere framerate en kun je gebruik maken van GameShare. Nu lijkt dat misschien niet op veel, maar onze review voor de Switch-versie had als voornaamste minpunt de performance.

Het verhaal

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land speelt zich af in een land waar Alchemie taboe is. Het wordt gezien als iets slechts, en het leren hiervan is verboden. Jij volgt het verhaal van Yumia Liessfeldt, een jonge alchemist die haar moeder op jonge leeftijd al is verloren. Je gaat op reis naar het continent van de Aladissian Empire, ooit een machtig rijk dat bloeide op de krachten van de alchemie, maar nu een verlaten woestenij.

Je reis heeft verschillende doelen. Allereerst wil Yumia zelf meer over alchemie leren, over hoe dit gebruikt is en hoe het uiteindelijk de val van dit enorm grote rijk teweeg heeft gebracht. Daarnaast is Yumia opzoek naar haar eigen verleden en dat van haar moeder. Wat waren de intenties van haar moeder en waarom deed ze zo haar best haar identiteit als alchemist te verbergen? Yumia zal dit verder niet alleen kunnen: nadat ze kennis heeft gemaakt met het Aladiss Research team zal ze een groep excentrieke personages ontmoeten die met haar mee reizen.