Star Wars: Hunters stopt definitief in oktober 2025

Spelers van Star Wars: Hunters op de Nintendo Switch moeten rekening houden met het feit dat de game gaat stoppen. Ontwikkelaar Zynga heeft aangekondigd dat de online servers op 1 oktober 2025 worden uitgeschakeld.

Voor het zover is, komt er op 15 april nog een laatste gratis contentupdate. Daarnaast wordt seizoen 5 met drie weken verlengd, zodat spelers langer de kans krijgen om evenementen, shopbundels en de Ranked Season te voltooien. Star Wars: Hunters, een competitieve multiplayer arena-shooter, kende een moeizame ontwikkeling. De game werd in februari 2021 aangekondigd en na meerdere vertragingen pas in juni 2024 uitgebracht. Dit betekent dat de game slechts iets meer dan een jaar beschikbaar zal zijn. Met de laatste update wordt een nieuwe Support Hunter, Tuya, gratis speelbaar. Ook blijven alle spelmodi en maps actief tot de servers definitief sluiten. Daarna zal de game niet meer te spelen zijn.

Wat vind jij van dit besluit? Laat het weten in de reacties.