Krijgt de Switch 2 een GameCube-controller?

Nintendo-fans weten uit alle hoeken kruimeltjes informatie te verzamelen over de mysterieuze Switch 2. Dat Nintendo sommige technologie op verschillende manieren moet laten registreren, is een mooie informatiebron. Toch blijft het vaak gissen wat er nou exact wordt bedoeld. Zo ook de nieuwst gepubliceerde registratie! Is dit een aanwijzing voor een Switch 2 GameCube-controller, of moeten we er iets minder van verwachten? De Famiboards-experts zitten er in elk geval bovenop. Dit is wat we nu weten: het begon allemaal met deze afbeelding. Deze komt uit een registratie die Nintendo bij de FCC heeft gedaan. Dit Amerikaanse overheidsorgaan is verantwoordelijk voor, kort door de bocht, alles wat met telecommunicatie te maken heeft. De registratie heeft dus betrekking op een elektronisch apparaat.

Als deze afbeelding je niet heel spannend lijkt, dan ben je zeker niet de enige. Maar een oplettende fan viel al snel iets op aan de gekke plaatsing van het ‘label’ op dit product dat een technisch apparaat moet zijn. Deze komt namelijk verdacht veel overeen met die van de GameCube-controller! Verder lijkt de registratie niets te bevatten over NFC-functionaliteit. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat dit apparaat een Pro-controller wordt. Daarnaast begint het nummer van het model met de letters ‘BEE’. Dat komt overeen met eerdere registraties die voor de Switch 2 zijn gedaan. Zie hieronder op welke wijze de plaatsing van het label zou matchen met de GameCube-controller. De Famiboarder die de ontdekking deed, zegt dat de controller mogelijk onthuld wordt tijdens de komende Nintendo Direct. Zou jij interesse hebben in een GameCube-controller voor de Switch? Laat het ons weten in de comments!