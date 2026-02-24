Nieuwe gameplay-trailer voor Homura: The Crimson Warriors

Afgelopen september kondigde Idea Factory International de otome-game Homura: The Crimson Warriors aan voor het Westen. In november werd duidelijk dat de digitale release voor Europa gepland stond voor maart 2026. En begin januari onthulde de uitgever de officiële releasedatum voor zowel de digitale als fysieke release. Op 31 maart gaat de game in de Nintendo eShop verkrijgbaar zijn en op 28 april volgt de fysieke uitgave. Met dus nog iets meer dan een maand tot de digitale release worden we nu getrakteerd op nieuwe gameplaybeelden. Bekijk de trailer hieronder!

Waar gaat Homura: The Crimson Warriors over?

Deze historische otome verscheen al eerder in Japan en gaat dus zeer binnenkort ook bij ons te spelen zijn. In de game volg je de heroine Mutsumi Mochizuki. Het is een tijd waarin er een hoop politieke onrust is en Mutsumi vecht aan de zijde van de Crimson Warriors. Tijdens het spelen van de otome zal je keuzes moeten maken en ligt het lot van de love interests in jouw handen. Er zullen vijf love interests zijn, waarmee je een romantische relatie op kunt bouwen. Meer informatie over de personages vind je op de officiële website.

Staat Homura: The Crimson Warriors op jouw wensenlijstje?