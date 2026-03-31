52e Grand Prix Tetris 99 staat in het teken van Super Mario Galaxy 1 & 2

Donderdag 2 april kunnen we eindelijk met z’n alle in de bioscoop genieten van Mario’s nieuwste film: The Super Mario Galaxy Movie. Dat zal de reden zijn dat er een dag later het Mario Galaxy-thema aan Tetris 99 toegevoegd wordt. Door de trailer, die onderaan dit artikel te bekijken is, krijg je alvast een officiële blik op het thema, inclusief de muziek die op de achtergrond afspeelt.

Maar wanneer gaat het evenement dan precies van start? Spelers van Tetris 99 krijgen de mogelijkheid om vanaf vrijdag 3 april 09:00 tot dinsdag 7 april 08:59 het thema permanent te ontgrendelen. Dit doe je door 100 eventpunten zien te bemachtigen, wat je simpelweg doet door te spelen. Dit klinkt misschien vrij eenvoudig, maar de spelers worden elke dag alsmaar beter, waardoor het nog best een uitdaging kan zijn om snel punten te verzamelen!