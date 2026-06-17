[Review] Atelier Yumia – Nintendo Switch 2 Edition – Wachten op een update

Vorig jaar verscheen Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land op de Nintendo Switch. Ik beoordeelde de game toen met een nette 7.3, maar maakte wel een aantal opmerkingen over de tegenvallende performance. Na de Nintendo Direct van vorig week kwam er een Nintendo Switch 2 Edition van de game uit. Deze versie belooft een algehele, verbeterde performance. Maar is deze Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land – Nintendo Switch 2 Edition wel echt een welkome verbetering, je leest het in onze review.

Yumia in de hoofdrol

Atelier Yumia draait om een wereld waarin men een hekel heeft aan alchemie. Vroeger is er wat gebeurd waarvan gedacht wordt dat alchemie de oorzaak is. Het is dan ook niet vreemd dat de hoofdrolspeelster Yumia als alchemist hier constant mee geconfronteerd wordt. Om te onderzoeken wat er vroeger is gebeurd gaat ze samen met een onderzoeksteam op pad. Voor een uitgebreide beschrijving van Atelier Yumia raad ik aan om de review van de originele game te lezen. In de rest van de review zal de focus liggen op de Switch 2-versie.

Voor wie al de Switch 1-versie bezit, is er de mogelijkheid om een upgradepack te kopen. Deze kost in de Nintendo eShop €10,00, of €5,70 tot en met 20 juni 2026. Daarnaast is er de mogelijkheid om gelijk de Nintendo Switch 2 Edition te kopen, wanneer je het origineel nog niet in bezit hebt.

De beloofde verbeteringen

De Nintendo Switch 2 Edition belooft meerdere verbeteringen ten opzichte van de Switch 2-versie. Om te beginnen zou de framerate verbeterd zijn. Met nadruk op zou, want de Nintendo Switch 2 Edition valt op dat vlak ontzettend tegen. Niets van de verbeterde performance is terug te vinden. Tijdens het spelen stottert de framerate nogal. Ook bij het draaien van de camera is de slechtere performance al merkbaar. Ik heb deze problemen zowel in de handheldstijl als tv-stijl ervaren.

Het gekke is dat de Switch 1-versie op de Switch 2 zelfs een betere performance heeft dan deze Switch 2-versie. Ontwikkelaar Gust heeft op X een bericht geplaatst waarin ze zegt de problemen te onderzoeken. Ik zou daarom wachten tot er een update is verschenen die deze performance-problemen oplost. Tot die tijd ben je beter af met de Switch 1-versie.

Regarding Frequently Reported Issues



Thank you for playing “Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land Nintendo Switch 2 Edition”.



We are currently investigating reports of frame rate drops and performance issues during gameplay.



We sincerely apologize for… — GUST (@GUST_EN) June 17, 2026

De daadwerkelijke verbeteringen

Naast de performance zouden ook de resolutie en laadtijden verbeterd zijn. Dit is gelukkig ook daadwerkelijk het geval. Visueel ziet het er allemaal een stuk beter uit dan de Switch 1-versie op de Switch 2. Daarnaast zijn de laadtijden fors korter dan Atelier Yumia op de originele Switch. Vergeleken met de Switch 1-versie op de Switch 2 is het verschil kleiner. Alsnog is het een verbetering, maar niet dusdanig groot dat het onmiddellijk opvalt.

Bovendien zijn er functies voor GameShare met lokale gebruikers toegevoegd. Het is nu mogelijk om samen te spelen via GameShare en te wisselen tussen de rol van hoofdspeler en helper. Al met al een leuke toevoeging, maar niet een waarvan ik verwacht dat deze veel gebruikt zal worden. Voornamelijk omdat een game als Atelier Yumia gemaakt is om in je eentje te spelen.