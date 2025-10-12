Switch 2-versie van Assassin’s Creed Shadows gespot op Franse website

De Franse retailer Auchan lijkt een Switch 2-versie van Assassin’s Creed Shadows te hebben gelekt. Vorige maand kwam het nieuws al naar buiten de game een rating kreeg voor de Switch 2. Nu heeft de Auchan dus ook Switch 2 box-art van de game gedeeld.Aan de hand van de box-art leren we tevens ook dat de fysieke versie een Switch Game-Key card krijgt. Wanneer Ubisoft de game voor Switch 2 aankondigt weten we nog niet, maar met al deze gelekte informatie is het slim als ze hier niet snel mee wachten.

Zit jij te wachten op een Switch 2-versie van Assassin’s Creed Shadows? Laat het ons weten in de reacties!