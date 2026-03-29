Avatar Legends: The Fighting Game krijgt releasedatum

Afgelopen oktober werd Avatar Legends: The Fighting Game aangekondigd – een vechtgame helemaal in het teken van Avatar: The Last Airbender en Legend of Korra. Zaterdag is de releasedatum voor deze nieuwe titel onthuld. Avatar-fans, jullie kunnen deze game vanaf 2 juli 2026 spelen. En er is nog meer aangekondigd! Aanvankelijk zou Avatar Legends alleen naar de Switch 2 komen, maar hij is nu ook bevestigd voor de Nintendo Switch.

In Avatar Legends: The Fighting Game kruip je in de huid van je favoriete Last Airbender-personage en neem je het op tegen allerlei tegenstanders uit de franchise. Hoe zou een gevecht tussen Aang en Korra gaan, of tussen Sokka en Azula? Daar kom je in deze game achter. Er zijn 12 speelbare personages en er zijn verschillende support characters die je vechtstijl en special moves beïnvloeden. Gameplay Group belooft bovendien een Flow-systeem dat draait om de bewegingen van de personages. Aangezien de bewegingen van de benders heel belangrijk zijn in de series, is dat een passende toevoeging. Je kunt kiezen voor een singleplayer Story Mode of een Arcade Mode, die ook multiplayer ondersteunt. Crossplay overigens ook. In de eerste trailer zagen we bovendien al dat die kenmerkende 2D-animatiestijl uit beide series ook hier is gebruikt – elk personage heeft meer dan 900 handgetekende frames.

Avatar Legends: The Fighting Game krijgt naast een standaardeditie ook een Deluxe Edition, waar je drie tientjes meer voor neertelt. Daar zit nog een digitaal artbook bij, de soundtrack unieke HUDS en een Year 1 Pass voor vijf extra personages en verschillende personagekleuren. Ook geldt er voor beide edities een pre-orderbonus. Een pre-order geeft je exclusieve kleuren voor personages, een Samurai Appa-skin en de mogelijkheid om te stemmen op de Year 1-personages die later toegevoegd worden.