Blijf echt tot het einde zitten bij de The Super Mario Galaxy Movie

De premiere van de The Super Mario Galaxy Movie is geweest en de eerste reacties zijn al best positief. Doordat het review embargo nog niet voorbij is, zijn de details nog beperkt. Toch is er een belangrijk punt naar voren gekomen. Volgens aanwezigen heeft de film twee scènes in de end credits.

Nu is het niet heel nieuw dat films dit doen. De vorige film had bijvoorbeeld ook twee scènes. Zo werd er gehint naar de toevoeging van Yoshi in het vervolg en zagen we een kleine Bowser zijn Peaches nummer zingen. Volgens de aanwezigen zijn de scènes het waard dus mogelijk zien we weer een teaser voor de volgende film.