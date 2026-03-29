Nieuwe bestandsgroottes aankomende Switch- en Switch 2-titels bekend

Elke week komen er aankomende Nintendo Switch en Switch 2-titels in de eShop terecht. Deze verschijnen meestal niet direct, maar de productpagina wordt dan al wel beschikbaar gesteld. Hierin staat alle informatie over de desbetreffende game, waaronder de omschrijving, de prijs en de bestandsgrootte. Die laatste is ondanks dat die makkelijk over het hoofd gezien wordt, toch belangrijk! Het zou namelijk onprettig zijn als je een spel hebt gekocht en er daarna pas achter komt dat je helemaal de ruimte er niet voor hebt. Precies om dat probleem te voorkomen, is onderstaande lijst samengesteld!

Dus, ben je benieuwd naar hoeveel mega- of gigabyte een aankomende titel in beslag neemt? Bekijk dan onderstaande lijst, waar deze week onder andere Super Meat Boy 3D, South of Midnight en Darwin’s Paradox in voorkomen! En zeker als je geïnteresseerd bent in South of Midnight moet je even goed je opslag in de gaten houden. Deze game heeft namelijk een bestandsgrootte van 48.7GB.

Switch 2

South of Midnight Weaver’s Edition – 48.7GB

Darwin’s Paradox – 6.8GB

Goat Simulator 3 – 6.8GB

Super Meat Boy 3D – 4.6GB

Switch