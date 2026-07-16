Once Upon A KATAMARI krijgt Switch 2-versie én Rolling LIVE Highlights-DLC

Afgelopen 24 oktober verscheen het nieuwste rol-avontuur Once Upon A KATAMARI voor de Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series en pc via Steam. Uitgever Bandai Namco en ontwikkelaar RENGAME onthullen nu dat ze dit knotsgekke spektakel op 8 oktober ook naar de Switch 2 brengen. Maar dat is niet het enige, want op dezelfde datum komt ook de nieuwe downloadbare content ‘Rolling LIVE Highlights’ uit. Het gaat om betaalde DLC die 10 nieuwe missies, 12 nieuwe nummers, zes nieuwe neven en nichten en 18 nieuwe accessoires toevoegt. Onderaan vind je de bijbehorende aankondigingstrailer van zowel de DLC als de Switch 2-editie.

Wat biedt de Switch 2-versie?

Wat mogen we van de Switch 2-versie verwachten? Nou, die biedt muisbesturing en in vergelijking met de Switch-versie een vloeiendere framerate en een hogere resolutie. Helaas is onduidelijk of upgraden van de Switch- naar de Switch 2-versie mogelijk gaat zijn. Wel lieten de bedrijven weten dat ook de Switch-versie van Once Upon A KATAMARI wordt bijgewerkt met muisbesturing en een verbeterde framerate als je op de Switch 2 speelt. Wat betreft de uitgaves weten we dat de Switch 2-versie als fysieke gamekeycard-bundel inclusief de ‘Rolling LIVE Highlights’-DLC uit gaat komen. Digitaal kun je kiezen voor óf alleen de basisgame óf een bundel met ook de downloadbare content.

Mocht je onze review van de Switch-versie nog niet gelezen hebben, die vind je hier. Once Upon A KATAMARI bleek een geslaagd nieuw deel in een door velen geliefde serie waarin je als Prins – zoon van de King of All Cosmos om precies te zijn – de wereld probeert te redden door deze op te rollen. Wil je meer zien/lezen, dat kan hier op de officiële website.

Ga jij voor de Switch 2 versie en de DLC?