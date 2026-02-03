Update voor Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced voegt Connect iX mode met Copen toe

In de zomer van vorig jaar bracht Inti Creates de Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced uit. Een uitgebreide verzameling van alle drie de hoofdgames in de geliefde 2D actieplatformer-reeks. De bundel bevat Azure Striker Gunvolt (2014), Gunvolt 2 (2016) en Gunvolt 3 (2022), inclusief alle DLC en een reeks nieuwe toevoegingen.

De update die nu voor de Switch wordt uitgerold voegt de nieuwe “CONNECT iX”-modus toe aan Azure Striker Gunvolt 3. Daarmee is Copen uit Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 speelbaar. De modus plaatst Copen in een speedrun-modus voor de eerste helft van Gunvolt 3, met een paar aanpassingen aan zijn gameplay. Race door 5 levels en eindbazen, in een poging de hoogste score in de kortst mogelijke tijd te behalen. Bekijk de trailer onderaan om een indruk te krijgen!

Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced

In de speciale Enhanced-versie zijn actieaanpassingen doorgevoerd door de oorspronkelijke regisseur. Ook zijn stemmen en muziek opnieuw opgenomen, en voor het eerst zijn de eerder Japan-exclusieve CD-drama’s volledig in het Engels beschikbaar als onderdeel van de game. Daarnaast zijn er extra vaardigheden toegevoegd en nieuwe balansaanpassingen doorgevoerd voor zowel Gunvolt als Copen. De serie staat bekend om zijn snelle actie, unieke personages met bovennatuurlijke krachten (Adepts), en realtime verhaalvertelling tijdens missies.