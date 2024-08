Date Everything! laat je vanaf 24 oktober met alles daten

Tijdens de Indie World van zojuist is de releasedatum van Date Everything! aangekondigd. Deze game werd al eerder in juli voor het eerst onthuld. Op 24 oktober 2024 zal deze game jouw Nintendo Switch in een heuse datingsimulatie veranderen. Wat je kan verwachten? Daten met letterlijk alles! Of het nou een lamp is of een klok, het kan allemaal. Het enige wat je ervoor hoeft te doen is de “Dateviator” bril opzetten en zien wat jouw huis je heeft te bieden. Door die bril veranderen alledaagse voorwerpen in verleidelijke personen. Er zijn wel honderd verschillende te daten personages waardoor er toch zeker eentje tussen moet zitten die bij jouw wensen (of eisen) past.

De game is bovendien ingesproken door bekende stemacteurs, met onder andere Felicia Day en Grey DeLisle. Op die manier komt alles nog meer tot leven. Afhankelijk van hoe reageert op bepaalde personages wordt je verliefd of vrienden. Al met al is er genoeg te beleven in Date Everything! en zal er hoogstwaarschijnlijk wel iemand tussenzitten die jouw hart harder laat kloppen.