BALL x PIT krijgt ook een Switch 2-versie

Afgelopen week verscheen BALL x PITT op de Nintendo Switch. De game beschrijft zichzelf als een ‘brick-breaking, ball-fusing, base-building survival roguelite’, en de reveiws van de game zijn tot nu toe overweldigend positief. Nu was er ook bekend dat er een Switch 2-versie zou komen, al was een releasedatum nog onbekend. Daar is nu verandering in gekomen. Door middel van een bericht op X is bekend gemaakt dat de Switch 2-versie op 28 oktober verschijnt. Voor iedereen die de game al heeft zal dit een gratis update zijn.

BALL x PITT, het nieuwste geesteskind van Kenny Sun, is een roguelite waarin je je boerderijencomplex moet uitbreiden. Heb je daar ballen bij nodig? In deze game wel. Je gebruikt ze om stenen te breken, vijanden te verslaan en schatten te verzamelen. De game bevat meer dan 60 verschillende soorten ballen, 70 verschillende soorten gebouwen en verschillende schatten zoekers die zich bij je kunnen voegen. Gebruik hun unieke vaardigheden om sterker te worden dan ooit tevoren en de vijanden naar een andere dimensie te blazen. Lukt het jou om Ballbylon te herbouwen?