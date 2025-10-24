Skinwalker aangekondigd voor de Nintendo Switch

Uitgever Team 17 en ontwikkelaar Sismo Games hebben aangekondigd samen aan een nieuw project te werken met de naam Skinwalker. In deze titel, een side-scrolling action platformer, speel je een wetenschapper die zijn eigen menselijk moet opgeven om zijn dochter te redden. De game staat ook op de planning voor de Nintendo Switch en zal ergens volgend jaar verschijnen. Iedereen die benieuwd is naar deze nieuwe samenwerking kan hieronder alvast een trailer bekijken.

Een vreemd wezen wordt gevangen gehouden in het onderzoekscentrum van je vader. Jij speelt een wetenschapper met een dodelijk zieke dochter, die er alles aan wil doen om zijn dochter te redden. Echt alles. Wanneer het wezen aangeeft een geneesmiddel voor je dochter te weten sluit je een pact met hem. Verken het onderzoekscentrum en praat met collega’s om informatie over het beest te verzamelen en erachter te komen hoe je het daadwerkelijk kunt helpen ontsnappen. Verander in de gruwelijke vorm van het monster wanneer je door ventilatieschachten klimt of wanneer je met soldaten en andere verschrikkelijke wezens uit het lab vecht. De beslissingen die je maakt vormen het uiteindelijke lot van het wezen… en van het leven van je dochter. Welke kun je redden?