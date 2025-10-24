Once Upon A KATAMARI is vanaf vandaag te spelen

Vanaf vandaag is het nieuwe rol-avontuur Once Upon A KATAMARI op de Nintendo Switch te spelen. Om de release te vieren is er door uitgever Bandai Namco en ontwikkelaar RENGAME een launchtrailer gedeeld. Die kun je onderaan dit bericht bewonderen.

KATAMARI

In de KATAMARI-games speel je als de Prins, zoon van de King of All Cosmos om precies te zijn, en is het jouw taak om de wereld te redden door deze op te rollen. Het klinkt bizar, maar de games zijn razend populair. Je begint met kleine dingen, maar hoe verder je komt, hoe groter je opgerolde kluwen van voorwerpen, mensen en andere dingen wordt. De KATAMARI-serie bestaat uit een redelijk aantal games, waarvan de eerste dateert uit 2004 – een release voor de PlayStation 2. Hoewel de reeks dus al best lang meegaat, zijn de laatste paar releases uitsluitend remasters geweest. In de gloednieuwe game Once Upon A KATAMARI rol je je KATAMARI door de tijd. Reis door het Jura, de ijstijd, het historische Japan en andere tijdperken om de sterrenhemel te reconstrueren. Neem het daarbij online tegen anderen op met de KatamariBall-multiplayermodus.