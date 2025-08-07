BALL x PITT knalt deze herfst naar Nintendo Switch

Op zoek naar een game met cojones? Vandaag werd tijdens de Indie World Showcase BALL x PITT aangekondigd. In deze nieuwe titel is er een belangrijke hoofdrol weggelegd voor – jawel – ballen. Bekijk de trailer onder aan dit artikel voor een eerste indruk, met onder andere veel ‘balls’, en redelijk wat ‘pits’. De naam windt er geen doekjes om.

BALL x PITT, het nieuwste geesteskind van Kenny Sun, is een roguelite waarin je je boerderijencomplex moet uitbreiden. Heb je daar ballen bij nodig? In deze game wel. Je gebruikt ze om stenen te breken, vijanden te verslaan en schatten te verzamelen. Met 60 verschillende soorten ballen moet je krachtige combinaties maken waarmee jij het meeste uit een run kunt halen. Lukt het jou om Ballbylon te herbouwen?

Nieuwsgierig of misschien zelfs wel enthousiast geworden? Nog eventjes geduld maar. BALL x PITT verschijnt in de herfst van 2025 voor Nintendo Switch en diens opvolger. Voor de gewone Switch-versie hebben we al een releasedatum: 15 oktober. De Switch 2-versie laat iets langer op zich wachten, maar moet ook dit najaar uitkomen.