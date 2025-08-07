Strange Antiquities verschijnt in september op de Switch

Iceberg Interactive en Bad Viking hebben aangekondigd dat Strange Antiquities naar de Nintendo Switch komt. De game is een standalone vervolg op de award-winning game Strange Horticulture, welke eerder in 2022 op de Switch verscheen. In dit nieuwe deel speel je de bewaarder van een winkel welke occulte antiquiteiten opkoopt en verkoopt. De titel werd aangekondigd in de Indie World-presentatie en kreeg meteen een releasedatum mee, namelijk 17 september. Hieronder kun je de trailer bekijken.

Strange Antiquities speelt zich af in de fictieve stad Undermere, een plek waar vreemde gebeurtenissen aan de orde van de dag zijn. Niet zo vreemd, aangezien het zich bevind op de rand van deze wereld en die hiernaast… en het is aan jou om de dunne lijnen van deze realiteiten in de stand te houden. Bestudeer en identificeer de vreemde objecten die zich in de winkel bevinden en welke klanten naar je toe brengen. Je zult ze goed moeten bestuderen om erachter te komen wat het is, waarbij je grote bibliotheek aan geïllustreerde en vreemde boeken je goed van pas komen. Fouten zijn snel gemaakt… en de gevolgen zijn groot.

Help jij je klanten met hun problemen? Of laat je ze in hun eigen sop gaarkoken? Het zijn machtige voorwerpen waar je mee omgaat, maar in zo’n klein dorp spreken ook jouw acties boekdelen. Onderzoek geruchten, vind vreemde voorwerpen, los uitdagende puzzels op en oh, vergeet ook niet de winkel kat de nodige aandacht te geven.