Content Warning verschijnt in 2026 voor Nintendo Switch

Co-op ontmoet horror in Content Warning, een ervaring die volgend jaar op de Nintendo Switch 2 en de Nintendo Switch verschijnt. Deze online multiplayer-game werd vandaag aangekondigd tijdens de Indie World Showcase.

Na het online succes van games als Phasmophobia en Lethal Company speelt Content Warning mooi in op de populariteit van online co-ophorrorgames. En dat op meer dan één manier. Het is zelf natuurlijk ook een online co-ophorrorgame, maar populair worden met angstaanjagende content is ook precies waar de game over gaat. Jij en je vrienden spelen als een groep streamers in spe die het willen maken op het internet. Dat doen jullie door spookachtige plekken te gaan verkennen en zo veel mogelijk onheilspellende dingen vast te leggen. Hoe kan dat nu mis gaan? Vergeet ook niet met succes te ontsnappen, want anders krijgt niemand die beelden te zien. Alles voor de views.

Content Warning is al sinds zijn pc-release vorig jaar razend populair. Dat belooft dus een flinke dosis speelplezier en gezamenlijk gegriezel voor Switch-gamers. We zullen alleen wel nog even geduld moeten hebben.