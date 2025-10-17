BALL x PITT krijgt launch trailer

Ball x Pit is sinds vandaag te spelen op de Nintendo Switch. De game werd eerder dit jaar aangekondigd, en noemt zichzelf een ‘brick-breaking, ball-fusing, base-building survival roguelite’. En voor iedereen die wil weten wat dat ongeveer inhoud heeft Devolver Digital nog even snel een launch trailer online gezet. Daain worden nog even de beste kanten van deze intense ballen game laten zien. De trailer kun je hieronder bekijken.

BALL x PITT, het nieuwste geesteskind van Kenny Sun, is een roguelite waarin je je boerderijencomplex moet uitbreiden. Heb je daar ballen bij nodig? In deze game wel. Je gebruikt ze om stenen te breken, vijanden te verslaan en schatten te verzamelen. De game bevat meer dan 60 verschillende soorten ballen, 70 verschillende soorten gebouwen en verschillende schatten zoekers die zich bij je kunnen voegen. Gebruik hun unieke vaardigheden om sterker te worden dan ooit tevoren en de vijanden naar een andere dimensie te blazen. Lukt het jou om Ballbylon te herbouwen?