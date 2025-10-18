Release Corpse Party Tetralogy Pack in gevaar

Afgelopen zomer werd aangekondigd dat Corpse Party Tetralogy Pack een westerse release zou krijgen. Uitgever XSEED heeft onlangs een update gegeven over de stand van zaken, en dat is niet per se het nieuws waar fans op zaten te wachten: er zijn complicaties opgetreden. Op dit moment is het onzeker of de release in Amerika (en misschien Europa) wel door gaat.

Ze delen het volgende nieuws op hun socials (vertaling):

Er zijn onverwachte complicaties opgetreden met Corpse Party Tetralogy Pack, die een release onmogelijk zou kunnen maken. Uit voorzorg hebben we pre-orders voor de fysieke game stopgezet. We stellen jullie ondersteuning en geduld op prijs en geven zo snel mogelijk meer informatie.

In Corpse Party Tetralogy Pack zitten de volgende games: Corpse Party (2021), Corpse Party: Book of Shadows, Corpse Party: Sweet Sachiko’s Hysteric Birthday Bash en Corpse Party: Blood Drive. Enkele daarvan zullen met deze nieuwe bundel voor het eerst speelbaar zijn in het westen. Fans kunnen dus eindelijk het hele verhaal beleven. Het is dus te hopen dat XSEED snel meer informatie geeft en dat de release door kan gaan.