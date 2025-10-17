Throw Anything: Zombie Invaders komt naar Switch

Defense game Throw Anything: Zombie Invaders komt naar Nintendo Switch. Dat kondigt Visual Light Games vandaag aan. De game werd eerder uitgebracht als een VR-titel, en zal nu voor het eerst als non-VR te spelen zijn. Hoewel er nog geen exacte releasedatum is, weten we wel al dat de game in december moet verschijnen.

Throw Anything: Zombie Invaders is echt zo’n game waarbij de naam je precies laat weten waar je aan toe bent. Punt 1: er is sprake van een zombie-invasie. Punt 2: jij moet jezelf verdedigen, en dat doe je door dingen naar ze te gooien. Alles wat je maar wilt. Stel je voor dat alle games zulke namen hadden. “Hé, heb jij de nieuwe Italian Plumber: Princess Rescue al gespeeld?” En toch is de naam misschien wel een beetje misleidend. In de trailer zien we dat je naast het smijten van alles wat los en vast zit ook andere wapens kunt gebruiken, zoals een brandblusser en een arsenaal aan geweren. Ook kun je niet letterlijk ALLES gooien, want het kopieerapparaat heb je nodig om je projectielen naar keuze te verdubbelen, en de koelkast gebruik je om je items sterker te maken. De zombies maken geen schijn van kans.

In Throw Anything: Zombie Invaders speel je op jouw manier. Techniek is niet zo belangrijk, en als jij gewoon erop los wilt smjiten, kun je het strategische aspect prima links laten liggen. De game biedt zes levels die elk hun eigen unieke uitdagingen bieden. En wil je testen hoe lang jij het vol kunt houden tegen de zombiehorde, kun je ook kiezen voor Infinity Mode. Ben jij de ondoden de baas?

Benieuwd geworden? De onderstaande trailer laat precies zien wat je kunt verwachten.