Bandai Namco cancelt veel games

De uitgever, bekend van veel grote RPG’s, heeft aangegeven flink wat titels te schrappen of op pauze te zetten. Daar zit ook een mysterieuze Nintendo-game bij. Welke game zou er bij Bandai Namco op de plank liggen?

Slechte verkopen reden tot reorganisatie

Een reden voor de aangekondigde ongedwongen ontslagen en de keuze om games op pauze te zetten of te schrappen is niet duidelijk geworden. Wel weten we dat de recente titels niet altijd goed worden ontvangen. Met name de online-game Blue Protocol. Nu is dus bekend gemaakt dat er diverse games zullen worden stopgezet, waaronder games met Naruto en One Piece in de hoofdrol. Verder zal Blue Protocol ook niet meer werken vanaf januari. Werknemers worden overigens dus niet ontslagen, maar veelal in zogenoemde ‘wachtkamers’ gezet. Dat is een veelgebruikte methode in Japan. In deze kamers doen ze vrijwel niets, maar kunnen hier op zoek naar een andere baan of wachten op nieuw werk vanuit de huidige werkgever.

Dan is er nog iets naar buiten gekomen waar we op dit moment nog geen antwoord op hebben. In het statement van Bandai Namco werd namelijk gesproken over een gecancelde Nintendo-game. Helaas is niet duidelijk om welke game dit gaat. Wat denken jullie? Iets van Xenoblade, Kid Icarus of iets anders?