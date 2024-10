Nintendo heeft nog meer plannen met uitbreidingspakket Switch Online

De opvolger van de Nintendo Switch mag inmiddels dan wel zo goed als voor de deur staan, Nintendo belooft nog mooie nieuwe dingen voor het Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Zo zullen er in 2025 nog nieuwe dingen aankomen waar leden naar uit kunnen kijken. Nintendo liet dit weten een email waarin ze het driejarig bestaan van de service vieren. Met name de volgende tekst aan het einde van de mail is interessant: “Wat voor moois zal het aanstaande jaar voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket met zich meebrengen? Houd ons in de gaten!”

Het gaat hierbij naar aller waarschijnlijkheid om het uitgebreide en tevens duurste abonnement van NSO. Uniek aan dit abonnement is bijvoorbeeld dat je hiermee ook Nintendo 64-spellen te spelen. Wat de plannen van Nintendo met het abonnement precies zijn, is op dit moment nog onduidelijk, maar als we de mail mogen geloven is het in elk geval iets om naar uit te kijken. Eerder dit jaar deed al een gerucht de ronde dat GameCube-spellen naar NSO zouden komen. Dit zou dan ook een optie kunnen zijn, maar voor nu is dit slechts een speculatie. Wel gaat er deze maand een speciale playtest van start voor een selecte groep gebruikers van het abonnement. Waar het om draait, is niet bekend, wel dat de applicatie 2,2 GB in beslag zal nemen en internetverbinding nodig is.

Wat hoop jij in 2025 nog te zien op met het uitbreidingspakket van Nintendo Switch Online? Laat het ons hieronder weten!