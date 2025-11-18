Bandit Trap brengt multiplayer-chaos naar Nintendo Switch

Klaar voor een flinke dosis knotsgekke chaos? Uitgever PM Studios (van o.a. Black Myth: Wukong) en developer Picomy (van o.a. Sonic Mania) brengen hun nieuwe project naar Nintendo Switch 2: Bandit Trap. Laat de chaos maar beginnen, want in deze 3-tegen-1-multiplayergame zetten jij en je vrienden gegarandeerd de boel op stelten. Daar moet je alleen wel nog even op wachten – de game komt op 6 februari 2026 uit.

Als Home Alone een game zou zijn, dan was het waarschijnlijk Bandit Trap. In deze asymmetrische 3-tegen-1-multiplayergame ben jij of de Kevin in het scenario, of de Harry en Marv. Drie dieven – de Bandits – proberen een huis leeg te roven, terwijl de vierde speler – de Trapper – het huis met hand en tand verdedigt. Beide partijen moeten vindingrijk zijn om te winnen. Alle vallen die de Trapper kan zetten, zijn physics-based. En niet alleen zorgen ze voor de nodige chaos, de levels zelf zijn ook behoorlijk sloopbaar en je kunt zelfs de hele vloer verliezen of ruimtes onder water zetten. Zo blijft elk potje onvoorspelbaar. Naast chaotisch is Bandit Trap ook een game die geschikt is voor het hele gezin! Plezier en gelach gegarandeerd.

En terwijl we wachten tot deze game uitkomt – Picomy zoekt gamers voor de gesloten bèta! Wil jij de game dus alvast testen? Dan kun je je hier opgeven.

Benieuwd wat deze game voor jou in huis heeft? De onderstaande trailer vat de gameplay goed samen.