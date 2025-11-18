Doki Monsters: Quest verschijnt eind november

Monster-verzamel-RPG Doki Monsters: Quest heeft een releasedatum! De game werd kortgeleden aangekondigd en zal niet lang op zich laten wachten. Doki verschijnt op 27 november op Nintendo Switch. De game zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop. Fan van Pokémon? Dan past deze game wellicht helemaal in jouw straatje.

Doki Monsters: Quest is het nieuwste project van RedDeerGames, een uitgever/developer die inmiddels al heet wat indietitels op zijn naam heeft staan. Deze keer hebben ze een schattige RPG gemaakt met een onmiskenbare retrolook, compleet met meer dan 20 nostalgische kleurenpaletten en een 8-bit soundtrack (geen zorgen als je liever wat kalmers hoort – je kunt ook voor rustgevende pianomuziek kiezen). Het draait allemaal om het vinden, vangen en trainen van meer dan 140 unieke wezens. Elk beestje heeft zijn eigen sterke en zwakke punten, dus er komt ook een stukje tactiek bij kijken tijdens de turn-based gevechten. Je kiest uit 9 speelbare personages en probeert uit te zoeken hoe je vriend is verdwenen. Dat is je Quest. Daarbuiten is er echter ook nog genoeg te doen, met post-game rare hunts en een hoop geheimen en monstervarianten om te ontdekken.

Benieuwd geworden? De onderstaande trailer licht het tipje van de sluier vast op.