Vanmiddag dropt een nieuwe trailer voor de Mega Dimension DLC voor Pokémon Legends: Z-A

Na al het nieuws over de Mega Dimension DLC voor Pokémon Legends: Z-A eerder deze maand, mogen we vanmiddag een nieuwe trailer verwachten. Dat meldt het Japanse social media-account van de Pokémon Company. Hoe laat en waar precies? Nou om 15:00 uur Nederlandse tijd via het officiële YouTube-kanaal. Uiteraard zullen wij de nieuwe trailer ook hier op onze website met jullie delen!
De Mega Dimension DLC voegt een nieuwe verhaallijn toe aan Pokémon Legends: Z-A. Net wanneer de inspanningen van Team MZ de vrede in Lumiose City lijken te hebben hersteld, gebeurt er iets vreemds. Overal in de stad ontstaan vreemde vervormingen, behorend bij een mysterieuze dimensie genaamd Hyperspace Lumiose. In Hyperspace Lumiose ontdek je nieuwe Mega Evolutions en andere Pokémon die normaal gesproken niet in Lumiose voorkomen. Lukt het jou om de geheimen te ontrafelen en de vreemde gebeurtenissen in Lumiose City te stoppen? De Mega Dimension-uitbreiding verschijnt op 10 december 2025. De betaalde DLC kost €29,99 en is al te pre-orderen via de Nintendo eShop voor zowel de Nintendo Switch als de Switch 2. Ook is de DLC al te koop via de My Nintendo Store.
Kijk jij uit naar de nieuwe trailer vanmiddag?