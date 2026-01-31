Bandit Trap is uitgesteld voor de Nintendo Switch 2

Afgelopen November werd Bandit Trap aangekondigd, een chaotische multiplayer game. Naast dat de game op Steam zal verschijnen werd al snel duidelijk dat Bandit Trap ook op de Switch 2 zal verschijnen. Deze release stond gepland voor 6 februari, maar deze datum gaat het niet halen. Met nog maar een week te gaan voor de oorspronkelijke releasedatum heeft ontwikkelaar PM-studios op X laten weten dat er meer tijd nodig is. Dit om nog even de laatste puntjes op de i te kunnen zetten. De nieuwe release staat gepland op 30 april, wat dus 2 maanden extra is. Nog even wachten dus!

Waar gaat Bandit Trap over?

Als Home Alone een game zou zijn, dan was het waarschijnlijk Bandit Trap. In deze asymmetrische 3-tegen-1-multiplayergame ben jij of de Kevin in het scenario, of de Harry en Marv. Drie dieven – de Bandits – proberen een huis leeg te roven, terwijl de vierde speler – de Trapper – het huis met hand en tand verdedigt. Beide partijen moeten vindingrijk zijn om te winnen. Alle vallen die de Trapper kan zetten, zijn physics-based. En niet alleen zorgen ze voor de nodige chaos, de levels zelf zijn ook behoorlijk sloopbaar en je kunt zelfs de hele vloer verliezen of ruimtes onder water zetten. Zo blijft elk potje onvoorspelbaar. Naast chaotisch is Bandit Trap ook een game die geschikt is voor het hele gezin! Plezier en gelach gegarandeerd.